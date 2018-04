Blok: te weinig eigen info om vergeldingsacties Syrië te steunen

,,Wat in de Nederlandse politieke geschiedenis heel belangrijk is, is dat je steun uitspreekt op het moment dat je ook eigen informatie hebt'', aldus Blok. Hij noemde het zeer plausibel dat het regime van president Assad chemische wapens heeft ingezet. Assad heeft dat ook in het verleden gedaan, benadrukte de bewindsman. De aanval is volgens Blok heel precies gericht geweest op de 'productiecapaciteit' van chemische wapens.



Minister-president Mark Rutte zei gisteren al dat het kabinet begrip heeft voor de aanvallen op Syrische doelwitten. ,,De internationale gemeenschap kan dit niet accepteren'', vond Rutte. Hij noemde de aanvallen 'in de huidige omstandigheden proportioneel en weloverwogen'.