Blok: Hulp aan 'terroristische' groeperingen Syrië goed uitzoeken

Blok benadrukte vanmiddag meermaals dat de operatie begin dit jaar beëindigd is. ,,Maar ik wil wel weten wat er in die jaren gebeurd is.” Daarom gaat het kabinet zo snel mogelijk alle mediaberichtgeving naast die van het ministerie leggen. ,,We moeten dit goed in kaart brengen. Ik ga daar de komende tijd mee aan de slag." De bewindsman zal de Kamer spoedig informeren over de uitkomsten.



De namen van de organisaties waaraan Nederlandse goederen werden verstrekt zijn volgens Blok geheimgehouden omdat er ‘in een gebied met een verschrikkelijke burgeroorlog’ niet bekend mag worden welke groepen gesteund worden door westerse landen. ,,Dat gebeurde om mensenlevens te beschermen.”



Ook premier Rutte benadrukte dat de situatie eerst goed onderzocht moet worden. Zo wordt er gekeken of de controle op de uitgaven beter had gemoeten en naar welke groepen de hulp is gegaan.



De steun kwam onder meer terecht bij Jabhat al-Shamiya, onthulden Nieuwsuur en Trouw. Een Nederlander die zich daarbij had aangesloten, wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. Dat omschrijft de club als 'salafistisch en jihadistisch' en als een 'criminele organisatie met terroristisch oogmerk'.