Biograaf: 'Had Ruud Lubbers graag nog willen spreken'

'Ruud wilde nog weten van Klimaatakkoord'

19:08 Ed Nijpels, oud-minister van Milieu (VVD) voor Lubbers in zijn tweede kabinet (1986-1989), herinnert hoe betrokken Lubbers nog was bij de politiek. ,,Nog vorig jaar is hij bij me langs geweest. Hij wilde alles weten over hoe dat Klimaatakkoord werkte, daar maakte hij uitgebreid aantekeningen van. Alles schreef hij op gele papiertjes,'' vertelt Nijpels.