Binnenhof maakt zich op voor alweer een spannende week

PODCAST Het Cruijffi­aans van Hugo, gezwabber met maatrege­len en de muziek van de Kamer

19 april Het kabinet wikt en weegt nog over coronamaatregelen en dat hoor je ook in de soms Cruijffiaanse uitspraken van minister Hugo de Jonge. Er ligt weliswaar een ‘openingsplan’, maar de cijfers kunnen de strategie flink in de war schoppen. Ondertussen gaat stilletjes de formatie verder en openbaarden Tweede Kamerleden hun favoriete muziek deze week: van Metallica tot John de Bever. We bespreken het allemaal in onze podcast Politiek Dichtbij.