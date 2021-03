Binnenhof en omgeving weer vrijgegeven na bommelding: ‘Geen bijzonderheden gevonden’

Formatie op z'n gat: verkenners stappen op na blunder Ollongren met geheim formatiedo­cu­ment

16:09 De pre-formatiepoging is geëindigd in chaos. Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) stappen op als verkenners voor een nieuwe coalitie, na de blunder van Ollongren met een geheim formatiedocument. Bij het verlaten van de Stadhouderskamer toonde ze per ongeluk een stuk met saillante termen als ‘positie Omtzigt, functie elders’.