Binnen twee weken opvolging FVD'ers bekend, mogelijk lege zetels

Vervolgens wordt aan hand van de kieslijsten bepaald wie de vrijgekomen zetels gaan bezetten. Dit kan een stoelendans in de partij opleveren waardoor mogelijk zetels leeg blijven of overgaan naar de partij van Henk Otten, de rivaal van Thierry Baudet die zich in de Eerste Kamer afsplitste van Forum voor Democratie. Overigens maakt ook Otten aanspraak op de Tweede Kamerzetel van Hiddema, iets waarover hij naar eigen zeggen nog nadenkt. Iemand mag slechts lid zijn van één Kamer. Als Otten er niet voor kiest de Tweede Kamerzetel van Hiddema in te nemen, dan ligt de bal eerst bij senator Paul Frentrop en daarna bij Europarlementariër Rob Rooken. De eerstvolgende FVD-er die in aanmerking komt voor Hiddema’s zetel en nog geen gekozen plek binnen de partij heeft, is Susan Stolze-van Rijn.

Senaat

Rooken en zijn collega in het Europarlement Rob Roos kunnen ook Cliteur in de Senaat opvolgen. De mogelijkheden om vervolgens hun vrijgekomen Europarlementszetels weer te bezetten, zijn beperkt tot vooral FVD-ers die al een functie hebben of inmiddels in onmin met de partij zijn geraakt. Andere, mogelijke vervangers van Cliteur zijn Robert Baljeu, die als FVD-Statenlid werd verstoten en nu als fractiemedewerker voor Otten werkt, en Sytze van Odijk, momenteel duo-raadslid in de Amsterdamse gemeenteraad. Het is nog niet bekend of Van Odijk de Eerste Kamer in wil. Als er niemand beschikbaar is voor een zetel, blijft deze leeg.