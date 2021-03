Bijna 300.000 afspraken moeten afgezegd na stilleggen prikken met AstraZeneca

Op basis van nieuwe informatie komt de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG tot het advies om, uit voorzorg en in afwachting van nader onderzoek, het toedienen van het AstraZeneca-coronavaccin te pauzeren. Het gaat om andere klachten dan het beperkte aantal meldingen van trombose na vaccinatie, waarop het CBG zich voor dit weekeinde baseerde. Toen werd nog beslist door te prikken. Vanuit het voorzorgsprincipe is nu besloten om de komende twee weken (tot en met zondag 28 maart) niet te prikken met AstraZeneca, zo meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer.



Uit een prognose van het Coronadashboard van de Rijksoverheid blijkt dat er op 28 maart in Nederland 639.075 mensen ingeënt zouden zijn met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut, tegen 350.284 momenteel. Uit dat verschil blijkt dus dat er nu 288.791 prikken niet gezet kunnen worden door de beslissing. Eerder op zondag liet de GGD GHOR al weten dat de GGD’s in de komende twee weken 43.000 prikafspraken moeten afzeggen. Maar ook huisartsen dienen het vaccin toe.

Tweede prik nog op tijd

Voor mensen die al een eerste prik met AstraZeneca hebben gehad, zijn de gevolgen nog niet bekend, aangezien er twaalf weken tussen de eerste en tweede prik zit. De eerste prikken werden op 12 februari gezet. ,,Wij verwachten op het moment van de tweede prik duidelijkheid te hebben”, aldus het ministerie.



De Jonge heeft echter goede hoop dat het vaccin van AstraZeneca snel weer kan worden gebruikt. In dat geval hoeft de pauze die nu is genomen niet te leiden tot vertraging van de vaccinatiecampagne, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland. De Jonge denkt nog steeds dat wie wil begin juli minstens een keer geprikt kan zijn.



Tussen de eerste en tweede prik zitten twaalf weken. Als het vaccin over twee weken weer wordt vrijgegeven, komt de tweede prik voor mensen die er al een hebben gehad nog op tijd. ,,Als we over een paar weken weer gewoon verder kunnen, en daar ga ik op zich wel van uit, dan scheelt het eigenlijk niet zo heel veel met waar we stonden.”

Prikafspraken afgezegd

Alleen de GGD's moeten al tienduizenden afspraken afzeggen. Het gaat deze week om 29.000 prikafspraken en volgende week om 14.000 afspraken, zegt een woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. De GGD’s gebruiken AstraZeneca om zorgmedewerkers in de langdurige zorg te vaccineren. Degenen die in de periode tot en met 28 maart een afspraak hebben, worden per sms of telefonisch op de hoogte gebracht dat de afspraak niet doorgaat.



Huisartsen worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het besluit van het ministerie van Volksgezondheid. Zij zullen daarna zelf contact opnemen met hun patiënten om eventuele prikafspraken te annuleren, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De voorzorgsmaatregel heeft geen gevolgen voor vaccinaties met de vaccins van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Zes nieuwe meldingen

In totaal zijn bij het Astra-vaccin zes nieuwe meldingen van mogelijke bijwerkingen binnengekomen uit Denemarken en Noorwegen. Het gaat om ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes bij volwassenen onder de 50 jaar. In Nederland zijn momenteel geen soortgelijke gevallen bekend.



Minister de Jonge: ,,Cruciaal is de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie, of dóór vaccinatie. Over de vaccins mag geen enkele twijfel bestaan. Ik vind het van groot belang dat de meldingen goed worden onderzocht. We moeten altijd het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken. Ik vaar hierbij volledig op onze experts.”



CBG-voorzitter prof. dr. Ton de Boer: ,,Er is vooralsnog geen oorzakelijk verband tussen het vaccin en deze meldingen. Het advies om te stoppen is uit voorzorg totdat er meer duidelijkheid is. We benadrukken dat het gaat om een nieuw beeld van ernstige bloedstollingen in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes.”

