Bewindspersonen worstelden met moreel dilemma Srebrenica, lang voor sturen van Dutchbat

Met de kennis van nu is die constatering van Dales een wrange. Ze stierf plotseling in 1994 en maakte niet meer mee hoe in juli 1995 de door Dutchbat beschermde moslim-enclave Srebrenica valt. Zeker 7000 moslimmannen vinden er de dood. Zelf zei ze in 1993 al dat ‘in historisch perspectief zal worden beoordeeld’ hoe de landen zich hebben opgesteld in het etnische zuivering vs. uitroeiing-dilemma.



De notulen van de ministerraad uit 1993 schetsen hoe Nederland – in de woorden van minister-president Ruud Lubbers – ‘tot alles is bereid indien dat technisch mogelijk is’ als het gaat om militair ingrijpen in voormalig Joegoslavië. Het liefst stuurt het kabinet het bataljon van de luchtmobiele brigade naar ‘midden-Bosnië’. ,,De Nederlandse voorkeur gaat ernaar uit om de eenheid zoveel mogelijk in een aaneengesloten gebied te laten optreden’’, zegt PvdA-minister van Defensie Relus ter Beek in november 1993. ,,Dat is echter geen absolute voorwaarde.’’



Ook de aflossing van de Canadezen in Srebrenica is een optie. Met een relatief gering aantal van 150 militairen – te weinig voor de ‘noodzakelijke bescherming en verdediging’ van de stad ‘in een noodsituatie’, aldus Ter Beek – slaagden zij er Srebrenica als ‘veilig gebied’ te handhaven. Het kabinet put daar hoop uit. ,,De Serviërs blijken dus terughoudend te zijn met het aanvallen van VN-troepen’’, constateert minister Kooijmans tevreden.