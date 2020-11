Bestuur jongeren Forum voor Democratie: Onderzoek naar antisemitische uitingen leden

VIDEO De Jonge: ‘Geen indirecte vaccinatie­plicht, wél mogelijk meer vrijheid voor gevacci­neer­den’

18 november Volgens zorgminister Hugo de Jonge komt er geen ‘indirecte vaccinatieplicht’ in de strijd tegen het coronavirus. Wel zou het kunnen dat gevaccineerden meer vrijheden krijgen dan mensen die nog niet zijn ingeënt. Regeringspartij VVD sluit ‘indirecte dwang’ niet uit: wie zich niet laat vaccineren, mag dan bijvoorbeeld niet naar binnen in overheidsgebouwen of naar evenementen.