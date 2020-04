Bestuur 50Plus zet voorzitter provincie Utrecht uit de partij

Ook krijgt Dales in het schrijven van Leerkes het verwijt dat hij een ‘misstap’ zou hebben begaan met zijn kritische mail aan Van Brenk. ,,Door aldus te handelen hebt u de Handreiking Integriteit van de vereniging overtreden’’, aldus het partijbestuur.



Los hiervan beschouwt het bestuur de brief van Leerkes als een smaadschrift, waardoor voorzitter Dales ‘opzettelijk publiekelijk in zijn eer en goede naam’ zou zijn aangetast.



,,Uit dit alles volgt dat u als lid van de vereniging niet respectvol en integer hebt gehandeld en zich niet hebt gedragen volgens de voorbeeldrol in de samenleving’’, stelt het gehele bestuur van 50Plus.



Leerkes was afgelopen weken een van de drijvende krachten achter de opstand van een groot aantal provinciale voorzitters van 50Plus tegen partijvoorzitter Dales. Deze club zegde eerder zelfs het vertrouwen in Dales op.