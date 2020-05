Bestuur 50Plus stelt ultimatum aan fractieleider: excuses of aangifte

Het partijbestuur van 50Plus en de overgebleven Kamerleden van de ouderenpartij blijven op voet van oorlog met elkaar. Fractieleider Corrie van Brenk van 50Plus krijgt nu van het bestuur een ultimatum voor haar kiezen om beschuldigingen over financieel wanbeleid in te trekken.

Van Brenk zou ‘minstens drie volstrekt ongefundeerde en smadelijke aantijgingen’ hebben geuit tegen het hoofdbestuur van 50Plus, in het bijzonder voorzitter Geert Dales. Dat staat in een brief aan het Tweede Kamerlid die deze nieuwssite in bezit heeft.

Vooral de bewering dat de voorzitter zonder overleg geld van de partij heeft gebruikt om juridische procedures te starten tegen zijn tegenstanders binnen 50Plus, is het partijbestuur in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Nadien heeft u dezelfde beweringen, in versterkte en zelfs lasterlijke vorm, herhaald via diverse media.”

‘Uitermate schadelijk en zelfs strafbaar’