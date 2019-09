Besluit over verhuizing marinierskazerne weer uitgesteld

Het besluit over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen wordt uitgesteld tot 2021. Eerder zou staatssecretaris Barbara Visser volgend jaar zomer een besluit nemen , nadat dit al drie keer eerder was uitgesteld.

Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Defensie. Daarin staat dat de zogeheten D-brief, waarin besluiten worden aangekondigd, in 2021 wordt verwacht.



GroenLinks is verbijsterd door het zoveelste uitstel en vindt dat de aanbesteding definitief stop moet worden gezet. ,,Dit kun je geen behoorlijk bestuur meer noemen”, sneert Kamerlid Isabelle Diks. ,,Zowel de gemeenten Vlissingen en Utrechtse Heuvelrug als de betrokken provincies én de mariniers hebben recht op zekerheid over hun toekomst.”

Hypermodern

In 2010 werd besloten dat het Korps Mariniers de verouderde kazerne in Doorn zou verruilen voor een hypermoderne nieuwe kazerne die moest verrijzen in Vlissingen. Het besluit is omstreden. Mariniers nemen in groten getale afscheid van de krijgsmacht omdat zij het niet zien zitten om in plaats van naar het centraal gelegen Doorn naar Zeeland te reizen.