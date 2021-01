Besluit avondklok duurt nog enkele dagen, kabinet polst oppositie

De betrokken ministers zijn ondertussen continu in overleg met elkaar en experts, zoals Jaap van Dissel (RIVM), over de gevolgen van de Britse variant van het coronavirus. Het OMT vindt dat extra actie nodig is nu de nieuwe Britse variant zich snel verspreidt en volgens prognoses in maart leidt tot een derde golf.



,,We hebben tot nu toe goed op ons in laten werken wat de stand van zaken rond de besmettingen is”, aldus coronaminister De Jonge. ,,We moeten zorgen dat we het besmettingsniveau verder verlagen en verspreiding van de Britse variant verder vertragen. Alle opties daarvoor liggen op dit moment op tafel. Ik verwacht dat er ergens de komende dagen een besluit valt.”



Volgens De Jonge bestaan er ‘geen taboes’. Naast de invoering van een avondklok valt te denken aan nog minder of helemaal geen mensen meer thuis ontvangen (nu ligt dat aantal op twee) en een verdere inperking van de reisbewegingen. Zo ligt een noodzakelijkheidsverklaring op tafel voor internationale reizen.