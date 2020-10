'Beloofde coronabonus zorg leidt tot verdeeldheid bij beroepsgroep’

Oppositiepartijen SP en PvdA willen het kabinet dwingen om alle zorgverleners met een inkomen tot twee keer modaal de beloofde coronabonussen te geven. Ze stellen daartoe wijzigingen voor in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Nu zijn bepaalde groepen uitgesloten van het extraatje.

Het kabinet beloofde eerder dit jaar dat de zorg voor het harde werken wordt beloond met een bonus van 1000 euro in 2020 en een bonus van 500 euro voor 2021. De uitgaven in de VWS-begroting daarvoor bedragen 1,44 miljard euro dit jaar en 720 miljoen euro volgend jaar.



Afgelopen tijd ontstond er echter commotie doordat uit een lijst met gegadigden bleek dat bepaalde zorgberoepen niet in aanmerking komen voor een bonus, terwijl zij wél een bijdrage hebben geleverd tijdens de coronacrisis. Denk aan administratief personeel, apothekers, thuisbegeleiders en laboranten.

Vechtbonus

Het is onacceptabel dat de huidige zorgbonus een ‘vechtbonus’ is geworden die tot verdeeldheid leidt onder beroepsgroepen in de gezondheidszorg, stellen PvdA en SP vast.

,,In de moeilijke coronatijd hebben verzorgenden, verpleegkundigen en andere medewerkers een stap naar voren gezet. Met gevaar voor eigen gezondheid. Zij verdienen allemaal die bonus. Zeker nu in de tweede golf weer een groot beroep op hen wordt gedaan”, aldus Lodewijk Asscher (PvdA).

Lilian Marijnissen (SP): ,,Zorgverleners verdienen sowieso een eerlijke beloning. We hebben iedereen in de zorg keihard nodig, laten we onze zorgverleners de waardering geven die ze verdienen.”

Begrotingen wijzigen

Om de zorgbonus toch voor alle zorgverleners veilig te stellen, willen de oppositiepartijen de begrotingen van het ministerie voor 2020 en 2021 wijzigen. Er moet dan voor dit jaar 300 miljoen euro bij en voor volgend jaar 150 miljoen euro; geld dat wordt gevonden in de algemene middelen.

Of de voorstellen het halen is afwachten: de afgelopen maanden was de Tweede Kamer meermaals precies gelijk verdeeld (75-75) bij stemmingen over extra beloning van zorgpersoneel.

