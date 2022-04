‘Belangrijk diplomatiek signaal’: Nederlandse ambassade keert terug in Kiev

met videoDe Nederlandse ambassade in Oekraïne keert weer terug naar Kiev. Eerst zal een handvol diplomaten in de hoofdstad aan de slag gaan, daarna wordt de post uitgebreid. Dit is een ‘belangrijk diplomatiek signaal’, zegt minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA).

,,De ambassade in Kiev wordt vandaag weer geopend”, zei Hoekstra vrijdagochtend voor aanvang van de ministerraad op het Binnenhof. ,,Eerst met een klein team uiteraard. Het is nooit zonder risico’s, maar we hebben heel secuur gekeken naar de veiligheid, we denken dat het verantwoord is om te doen. En het is een belangrijk diplomatiek signaal om daar weer aanwezig te zijn, zo kan je nog beter contacten aanhalen.”

De Nederlandse ambassade in Oekraïne was vanwege de oorlog tijdelijk gesloten en werd ook verplaatst naar de westelijk gelegen stad Lviv. Ambassadeur Jennes de Mol is daar op 19 april weer met een klein team aan de slag gegaan. Het kabinet had altijd al het plan om de diplomatieke post in Kiev te heropenen zodra dat veilig kan.

De afgelopen weken hebben meer landen hun ambassades in Oekraïne weer heropend. Onder meer Frankrijk en Italië kondigden aan om hun diplomatieke vertegenwoordigers weer naar Kiev te sturen. Litouwen was het eerste uitgeweken EU-land dat zijn ambassade in Kiev al ruim een week geleden weer opende.

Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken bij aankomst op het Binnenhof.

Meer wapens

Minister Hoekstra vindt dat de opgeschroefde wapenleveranties nodig zijn voor Oekraïne. Dat Poetin daardoor concludeert dat Navo-lidstaten ook oorlog voeren tegen Rusland, spreekt Hoekstra tegen. ,,We sturen allerlei wapens, net als de VS en Duitsland. We doen er nu een schep bovenop. Maar dat is toch wat anders dan zelf soldaten sturen die deelnemen aan de strijd ter plekke. Laten we wel wezen: de Oekraïners vechten straat voor straat, huis voor huis, om zich te verdedigen tegen de Russische agressie. Wij moeten het maximale doen om hen te helpen.”

Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

