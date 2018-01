Belangenclubs bevingsslachtoffers willen weer praten over schadeprotocol

,,Wij willen vooral dat er snel wordt begonnen met de afhandeling van duidelijke aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning'', aldus secretaris Susan Top van het Gasberaad na het gesprek met Wiebes. ,,Er zijn gevallen die al jaren wachten, terwijl de oorzaak bekend is. Daar heb je helemaal geen schadeprotocol voor nodig. Het protocol moet nog jaren mee en is vooral belangrijk voor grensgevallen en uitzonderingen. Die moet je tot achter de komma regelen en dat kost tijd”, stelt Top. De belangenclubs van Groningse gedupeerden stapten gisteren uit de onderhandelingen, omdat zij zich niet langer herkenden in conceptvoorstellen . Wiebes probeerde hen er gisteren van te overtuigen dat nog niets vaststaat en dat hun wensen nadrukkelijk op tafel liggen.

Behoefte aan gebaar

Portemonnee trekken

Al bijna een jaar is het voor slachtoffers onduidelijk hoe zij bevingsschade aan hun huizen kunnen verhalen, nu de NAM uit de schadeafhandeling wordt gehaald. Het gaswinningbedrijf wordt alleen nog geacht de portemonnee te trekken.



Wiebes uitte gisteravond de wens om één loket in te richten, bestaande uit onafhankelijke experts, dat per individueel geval bepaalt of en hoe de schade moet worden hersteld. Die lijn bevalt de Bodembeweging en het Gasberaad, temeer omdat Wiebes in het debat zei dat het standpunt van de NAM zijn probleem is en ‘niet dat van de Groningers’.



De Groninger Bodembeweging is nog niet helemaal gerustgesteld. Voorzitter Van der Knoop: ,,In de stukken die wij krijgen komen we de NAM nog tegen, ook al zegt het kabinet dat die helemaal uit de schadeafhandeling verdwijnt. Dat moet nog beter.”