Begroting Songfestival rond: Slob geeft NPO geld uit mediareserve

Met dat bedrag is geen belastinggeld gemoeid. Het geld komt uit de algemene mediareserve, waar door een meevaller bij de Ster dit jaar extra geld in komt. Slob verwachtte dat de Ster dit jaar 150 miljoen euro in reclame-inkomsten zou binnenkrijgen, maar dat wordt hoogstwaarschijnlijk een bedrag van 173 miljoen euro, zoals deze site al eerder meldde. ,,Ook als dit bedrag lager uitvalt, zal die naar verwachting voldoende zijn om de gevraagde bijdrage te verlenen", schrijft de ChristenUnie-bewindsman.

Scholieren betrokken

Slob stelt wel een voorwaarde aan de financiering: hij wil dat de NPO zorgt dat het Songfestival ook toegankelijk is voor mensen met een beperking en dat scholieren bij het liedjesfestijn worden betrokken. Ook de Tweede Kamer heeft daar bij een debat vorige week naar gevraagd. ,,Ik heb de NPO geïnformeerd dat ik hierover nadere afspraken wil maken", aldus Slob.

In de Tweede Kamer was - ook binnen de coalitie - verzet tegen het steken van belastinggeld in het Songfestival. Meteen al na de winst van Duncan Laurence, afgelopen mei, zei premier Mark Rutte bij WNL op Zondag dat het gebruiken van belastinggeld ‘geen populaire gedachte is’. Ook andere partijen fronsten hun wenkbrauwen bij de ‘wel erg hoge’ bijdrage die de NPO vroeg. Voor het leeuwendeel van de songfestivalbegroting werd naar Den Haag gekeken.

Geen belastinggeld

Omdat de mediareserve geen belastinggeld is en Slob eigenmachtig mag beslissen over de besteding van het geld, heeft de Kamer er niets over te zeggen. Bij het debat van vorige week bleek dat de Kamerleden dat voor kennisgeving aannamen. Toen al gaf Slob aan dat voor een positieve beslissing op het NPO-verzoek ‘de meeste seinen op groen’ stonden.

De totale begroting van het spektakel, dat in mei plaatsvindt in Ahoy in Rotterdam, bedraagt 26,5 miljoen euro. De European Broadcasting Union draagt 9,6 miljoen bij. De NPO trekt 2,5 miljoen euro uit, omroep AVROTROS 2 miljoen. Voor het resterende ‘gat’ van 12,4 miljoen euro, kreeg Slob een officieel verzoek.

‘Bijdrage aan de zichtbaarheid’