Beëdiging kabinet: staat koning ook een 'toneelstukje' te wachten?

Gaat de geschiedenis zich herhalen? Die vraag speelt op de achtergrond van de beëdiging van het kabinet Rutte III, vanmorgen in Paleis Noordeinde. De NOS zendt de plechtigheid in de Grote Balzaal live uit vanaf 11 uur.

Directeur Chris Breedveld van het Kabinet van de Koning leest eerst de tekst voor van de eed en de belofte die de nieuwe bewindslieden moeten afleggen. Daarna stappen de ministers een voor een naar voren om tegen de koning te zeggen: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig' of 'Dat verklaar en beloof ik'. Het mag ook in het Fries 'Sa wier helpe my God Almachtich' of 'Dat ferklearje en ûnthjit ik!'. Vervolgens doen de staatssecretarissen hetzelfde.