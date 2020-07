Bedrijven minder voorbereid op brexit

Dat blijkt uit onderzoek van Kantar in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Dat de voorbereiding nu inzakt is opvallend, want over precies een half jaar gaat zakendoen met het VK hoe dan ook veranderen, of de EU en het VK een deal sluiten over de toekomstige relatie of niet. De overgangsperiode die begin dit jaar inging, toen de brexit formeel een feit was maar nog niets veranderde, loopt dan af.