BBB schrapt aspirant-kandidaat van lijst na tweets over Meloni: ‘Liever alle neuzen dezelfde kant op’

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging heeft besloten niet in zee te gaan met een van de kandidaten die in beeld was voor de Provinciale Staten. Dit gebeurde na tweets over Giorgia Meloni.

Terwijl Eelco van Hoecke op 13 augustus nog werd gepresenteerd als één van de vijf kandidaten die in beeld waren voor op de verkiezingslijst van de Provinciale Statenverkiezingen, gaan hij en BBB nu alweer uit elkaar. ,,In overleg met BBB heb ik besloten mij niet te kandideren voor de BBB-lijst van de Provinciale Staten in Zeeland in maart 2023, schrijft hij hier zelf op twitter over. ,,BBB en ik passen qua politieke standpunten minder goed bij elkaar dan wij eerder dachten.’’

Dit besluit werd genomen nadat de 49-jarige geschiedenisleraar uit Zeeland meerdere tweets plaatste over de toen nog aanstaande verkiezingswinst van de radicaal-rechtse Italiaanse Giorgia Meloni. Zo jubelde hij op 23 september bijvoorbeeld: ,,In Italië zal wel sprake zijn van nieuw leiderschap.’’

BBB-leider Caroline van der Plas erkent dat Van Hoecke geen aspirant-kandidaat meer is voor haar partij. ,,Onze standpunten lagen te ver uiteen en ik heb liever dat in de Provinciale Staten alle neuzen dezelfde kant op staan.’’ Volgens haar waren de tweets over Meloni niet de directe aanleiding. ,,We hebben het hier eerder ook al over gehad. Maar ik zou dat soort dingen over Meloni niet tweeten. Die vrouw moet eerst maar eens premier worden of deel uit gaan maken van een kabinet. Laten we eerst maar eens kijken doe dat gaat, voordat wij daar een oordeel over vellen.’’

Daarmee verlaat de geschiedenisleraar alweer zijn vierde partij in korte tijd. Eelco van Hoecke is in 2019 tot Statenlid gekozen voor Forum voor Democratie en toen via Ja21 naar de Partij voor Zeeland gegaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Arnemuiden Selectie nieuwe kandidaten Boer Burger Beweging op de boerderij bij Boer Bastiaan uit Arnemuiden van het tv-programma Boer Zoekt Vrouw. oerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas foto:Arie Kievit © Arie Kievit

Volledig scherm Serie Afgekocht - NL20220811-0005 Arnemuiden Selectie nieuwe kandidaten BoerBurgerBeweging op de boerderij bij Boer Bastiaan uit Arnemuiden van het tv-programma Boer Zoekt Vrouw. BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas foto:Arie Kievit © Arie Kievit