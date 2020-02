Baudet zaait twijfel over verklaring NS na treinincident

Bij het televisieprogramma Jinek werd vanavond een filmpje getoond waarin politiek verslaggever Jaïr Ferwerda de Forum voor Democratie-voorman door het halve gebouw van de Tweede Kamer achtervolgt met vragen over het treinincident van vorige week.



Afgelopen weekeinde kwam de politicus onder vuur te liggen nadat hij in een tweet schreef dat ‘twee dierbare vriendinnen’ waren lastiggevallen in de trein door Marokkanen. Daarna riep hij zijn volgers op om op zijn partij te stemmen om dit ‘op te lossen’. Al snel bleek het incident heel anders in elkaar te zitten.



Volgens de Nederlandse Spoorwegen weigerden de vrouwen hun plaatsbewijs te tonen toen drie conducteurs en een agent in burger de kaartjes aan het controleren waren. Uiteindelijk gaf Baudet woensdag toe een fout te hebben gemaakt.