Baudet wint referendum en heeft (gebutste) partij dus weer in handen

Thierry Baudet heeft de grip op Forum voor Democratie herpakt. Hij heeft een glansrijke, maar niet onomstreden overwinning geboekt bij de ledenraadpleging. Driekwart van de stemmers in het FvD-referendum wil hem als leider, zo meldt de partij een kwartier na het ‘sluiten van de digitale stembussen’ via Twitter.

Leden van de partij konden sinds gisteravond 18.00 uur tot vanavond 18.00 uur stemmen. 76 procent van de stemmers wil dat Baudet partijleider blijft. Slechts iets meer dan 23 procent vindt dat hij het veld moet ruimen. De partij stelt dat ruim 80 procent van de leden zijn stem heeft uitgebracht.

Baudet laat weten overweldigd te zijn door de uitslag. ,,De afgelopen zes jaar heb ik me met hart en ziel ingezet voor de opbouw en groei van onze partij. Ik voelde het als een missie, een plicht. Om het land te redden. Onze beschaving te beschermen. Gesteund door de overweldigende uitslag van deze ledenraadpleging en het enorme mandaat dat FVD-ers mij vandaag hebben gegeven, zal ik daar de komende tijd met volle overtuiging mee doorgaan.”

De partijleider laat verder weten ‘afscheid te nemen van hen die zich niet in zijn lijn kunnen vinden’. ,,Maar we blijven openstaan voor verzoenende gesprekken met twijfelaars - zoals we altijd hebben gedaan.” Baudet wil de afgelopen periode zo snel mogelijk achter zich laten en zich richten op de verkiezingen van 17 maart.

Oorlog

Hij ging in twee weken tijd van partijoprichter naar partijparia, maar Thierry Baudet is terug in het centrum van de macht bij Forum. De leden stemden bij het interne referendum in met de vraag of Baudet ‘partijleider mag blijven’.

Zo beslecht Baudet de interne oorlog alsnog in zijn voordeel, na twee turbulente weken waarin zijn partij uiteenviel in brokstukken. De weg ligt nu niettemin vrij voor hem om een nieuw partijbestuur aan te dragen en aan een kandidatenlijst van getrouwen te gaan werken voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Toch is Baudet evenzeer winnaar als verliezer. Sinds er oproer ontstond over het feit dat hij onvoldoende optrad tegen fascistische en antisemitische berichten in appgroepjes van de jongerenafdeling, raakte Baudet meer en meer beschadigd. Zo haalden partijprominenten hard naar hem uit: Baudet zou tijdens een avondje teambuilding antisemitisme hebben gerelativeerd. ,,Bijna iedereen die ik ken is antisemiet”, zou hij hebben gezegd. Ook zou hij corona een ‘complot’ hebben genoemd.

Leegloop

Het luidde een leegloop van het partijkader in. Van senatoren als Annabel Nanninga, tot kandidaat-Kamerleden als Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek. De fractie in de senaat scheurde in tweeën, tal van Statenleden scheidden zich af, net als de Europese fractie.

Baudet trok evenwel zijn plan. ,,Wie zijn jullie dan? De mensen hebben gestemd op mij!” Hij maakte van het referendum een alles-of-niets-spel. Pas als een meerderheid van de leden hem zou hebben weggestemd, zou hij een vertrek ‘overwegen’. ,,Dat zou mij ontslaan van de verplichting het land te redden’’, aldus Baudet.

Toch zijn er twijfels over het mandaat dat Baudet nu kan claimen van zijn achterban. Zo bleek dat hackers pogingen hadden gedaan het online systeem van het referendum binnen te dringen. Hoe succesvol zij waren, is onduidelijk. Bovendien claimden voormalig FvD-leden ook te hebben kunnen stemmen, terwijl de partij meende dat dit niet mogelijk zou zijn.

Quote Dat is ook precies wat wij Baudet verwijten: wanbestuur Overijsselse Provinciale Statenlid Johan Almekinders

De zorgen zijn toch al niet weg. Baudets critici kondigden deze week al aan een rechtszaak te starten, als hij de overwinning zou behalen. Zij spreken van een ‘onrechtmatig’ referendum, omdat Baudet juist vorige week nog werd geroyeerd als lid en uit het bestuur werd gezet.

Rechtszaak

Het Overijsselse Provinciale Statenlid Johan Almekinders verwees naar een rechtszaak rond het ter ziele gegane Voetbalmuseum, waarbij de directeur door de rechter werd afgezet wegens wanbeheer. ,,Dat is ook precies wat wij Baudet verwijten: wanbestuur’’, aldus Almekinders.

De rust die Baudet zoekt rond Forum zou dus zomaar nog ver weg kunnen zijn. Bovendien moet hij de scherven lijmen. Van zijn kandidatenlijst voor volgend jaar vertrokken zeven partijprominenten. Alleen hijzelf, Wybren van Haga en penningmeester Olaf Ephraim zijn nog over.

En de voortekenen voor die verkiezingen in maart zijn verre van gunstig: momenteel haalt Baudet nog slechts drie zetels in de peilingen. Een marginaal restje van de 25 die hij eerder in het vooruitzicht had.

Niettemin zal Baudet met vreugde zien hoe hij touwtjes weer in handen heeft. Al zijn het er stukken minder dan voorheen.

