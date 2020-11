Baudet wint machtsstrijd, maar zijn partij is volledig gesloopt

Het kon éven niet op voor Eerdmans, maar nu staat hij met lege handen: ‘Toch ben ik opgelucht’

8:06 Hij aasde op een zetel in de Tweede Kamer, leek vervolgens zelfs lijsttrekker van Forum voor Democratie te kunnen worden, maar na een week durende rollercoaster liggen de politieke ambities van Joost Eerdmans even aan diggelen. ,,Het is absoluut jammer, maar ik ben ook opgelucht.’’