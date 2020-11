Baudet wil van geen wijken weten: ‘Er is een coup gaande’

Vanwege de ophef rond de jongerenafdeling van de partij trad Baudet dinsdag terug als partijvoorzitter, nadat hij maandag al was afgetreden als lijsttrekker. Hij bleef wel lid van het bestuur. In eerste instantie zei een woordvoerder woensdag dat de overige bestuursleden hem uit het bestuur hadden gezet, maar later werd dat genuanceerd: Baudet was gevraagd op te stappen.

Baudet zegt dat hij niet op dat verzoek zal ingaan. ,,Waarom gaan zij zelf niet weg als ze iets anders willen. Ik heb Forum voor Democratie opgebouwd. Als zij blijkbaar iets anders willen, waarom stappen ze zelf niet op? Waarom proberen ze met een gemeen machtsspel een coup te plegen op mij? Met karaktermoord op mij, ik vind dat heel laag.”

Volledig scherm Thierry Baudet staat woensdagmiddag de pers te woord. © ANP

Ziel en zaligheid

Volledig scherm Thierry Baudet met Lennart van der Linden bij het partijkantoor. © EPA Volgens Baudet probeert het bestuur hem ‘kapot te maken'. ,,De ziel van de partij is echt in gevaar. De spanning loopt hoog op. Ik heb een stap terug gedaan om rust te brengen in de partij, maar ik zie nu dat er een machtsgreep gaande is, een coup, om mij eruit te werken. Ik word met karaktermoord bedreigd en daarmee dreigt Forum ten onder te gaan, maar de leden moeten het maar beslissen. Mijn bange vermoedens werden bevestigd omdat het bestuur mij uit het bestuur probeert te zetten, kun je nagaan hoe zij in de wedstrijd zitten.”



Volgens Baudet kan dat helemaal niet. ,,Dat bepalen de leden. Die moeten hierover gaan. Ik heb met ziel en zaligheid aan de partij gewerkt. Als er een koerswijziging komt, dan moeten de leden daarover beslissen. Ik heb echter heel veel steunbetuigingen ontvangen, Wybren van Haga steunt mij, ik heb er alle vertrouwen in.”

Telefoon

Dat hij twee dagen geleden nog zijn vertrek aankondigde, is volgens hem geen vergissing geweest. ,,Maar men is helemaal niet op een volwassen manier bezig deze nieuwe situatie op te lossen. Mensen zijn bezig nare dingen over mij in de pers te brengen.”

Volgens Baudet was er vanochtend een conference call gaande van de overige bestuursleden waar hij ‘per ongeluk’ in terecht kwam. ,,De toon was duidelijk. De sfeer was duidelijk. De liefde was weg.”

Daarop heeft hij gezegd: ,,Ik wil best op een goede manier kijken of het in een andere rol kan, maar we blijven het samen doen. En dat was weg. Dus nu is het aan de leden. En dan zullen we het wel zien.”

Sloten

Baudet zegt dat de oorlog compleet is, want hij kan naar eigen zeggen niet eens meer op het partijkantoor terecht, omdat de sloten zouden zijn vervangen. ,,Ik ben juist zelf helemaal niet uit op macht. Dat heb ik laten zien denk ik. Maar als ik win krijgen we een nieuw partijbestuur. Maar als ze een beetje waardigheid zouden hebben, zouden ze de eer aan zichzelf houden.”

Hij claimt dat zijn plan ‘weldoordacht is’. ,,Ik heb twee dagen geleden een stap terug gedaan om de rust terug te krijgen, maar dat is niet gelukt. Er is een straatgevecht ontstaan dat uiteindelijk de partij zou gaan opblazen. Nu heb ik snel gehandeld en deze stap genomen.”

Hij stelt voor dat het bestuur nu zelf afsplitst. ,,Dat ze zeggen we hebben geprobeerd Forum voor Democratie over te nemen, maar dat is niet gelukt.”

Bekijk hieronder een item over Thierry Baudet uit onze Live Nieuws Update van vanmiddag:

