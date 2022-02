Baudet wekt woede met ‘Kremlinpropaganda’: ‘Dit is een man in de war’

Een ‘man in de war’ die ‘Kremlinpropaganda’ spuit, zo oordelen Tweede Kamerleden over de woorden van Thierry Baudet in het debat over Oekraïne. De Forum voor Democratie-leider zelf zegt dat de rest in een ‘Disney-wereld’ leeft.

Een botsing van wereldbeelden in de Tweede Kamer: waar een meerderheid een onwettige inval van Rusland in Oekraïne ziet, weet Forum-leider Thierry Baudet helemaal niet of hier ‘internationale rechten worden geschonden’. ,,Ik vind het vreselijk wat hier gebeurt”, zegt hij wel. Maar, en dat is een grote maar: Oekraïne is volgens Baudet helemaal ‘geen natiestaat’, maar eerder ‘een conglomeraat van op z'n minst twee verschillende volken, een Russische en een anti-Russische’.

Volgens Baudet provoceerden het Westen en de Oekraïners de Russen bovendien. ,,Al zeven jaar wordt de Russische minderheid gebombardeerd op de Donbass”, zegt hij. Veroordeelt hij Poetin dan niet? ,,Ik vind het verschrikkelijk dat het is gebeurd. Het was te voorkomen geweest en is de schuld van het Westen. Ik vind het ook vreselijk dat kneuzen de landen hier besturen. We worden een wereldoorlog ingerommeld.” Maar wie de boosdoener is? ,,De geschiedenis zal het moeten uitwijzen. Het doet er niet toe wat we hier moreel van vinden. Het gebeurt. Punt. Het gebeurt.”

En in een sneer naar andere partijen: ,,Of ik het veroordeel? Jullie doen aan Mickey Mouse-denken. Ik hoor allemaal kinderlijke termen. Jullie zien de wereld als een soort Hollywoodfilm, met good guys en bad guys. Ik hoor allemaal van die woorden die thuishoren in de Donald Duck, bij James Bond in Disney-films.”

En voegde hij toe: ,,Als stupide, naïeve kinderen renden de Yankees richting Oekraïne.”

Met ‘heel veel spijt’ zegt hij te moeten constateren dat we ‘gelijk hebben gekregen’ over de aanloop naar dit conflict. Baudet wijst op het - in zijn woorden - ‘stupide’ associatieverdrag van de EU met Oekraïne, waar hij met anderen een referendum over op poten zette in 2016. Een meerderheid stemde tegen dit verdrag, maar het kabinet schoof dit terzijde, omdat de angst dat Oekraïne tot de EU zou toetreden ongegrond zou zijn. ,,Dit is precies waar wij voor hebben gewaarschuwd: dit gaat leiden tot een oorlog”, aldus Baudet.

Volgens partijen in de Tweede Kamer zegt Baudet echter precies wat Poetin horen wil. Sjoerd Sjoerdsma (D66) spreekt van ‘Kremlinpropaganda’. ,,Meneer Baudet herhaalt de claim van Poetin dat Oekraïne geen land is. Hij herhaalt de propaganda dat de Navo dit heeft geprovoceerd.”

Jesse Klaver (GroenLinks): ,,Wat een wartaal. Dit is een man in de war. Het is gevaarlijk wat u doet.”

Baudet verwijst ook nog naar zijn bekende claim dat een elite van regeringen de wereld naar zijn hand wil zetten, The Great Reset, en dat hiervoor eerst de coronacrisis werd gebruikt, nu zou de Russische inval worden ingezet. ,,En als we zo doorgaan drijven we India, China, Saoedi-Arabië, Rusland tot één blok samen, het anti-Westerse geopolitieke blok. Dat is slecht voor iedereen. Het enige waar het goed voor is, is het Great Reset. Na 2 jaar covid-scam hebben we nu de Rusland-scam.”

Klaver daarop: ,,U probeert het weer in complotten te trekken. Maar Poetin valt Oekraïne binnen.”

Woede

Baudet wekte de afgelopen dagen al de woede van Tweede Kamerleden (en partijgenoot Theo Hiddema overigens) omdat hij de schuld van de Russische inval bij het Westen legt.

Baudet noemde Poetin voor de inval nog een ‘prachtvent’, de ‘leider van conservatief Europa’, die zich geconfronteerd zag met de ‘absurde oorlogszucht van de EU’. Ná de inval persisteerde hij dat ‘Nederland wordt meegetrokken in een internationaal conflict waar we niets mee te maken hebben’. Rusland wordt volgens hem onnodig tot vijand gemaakt.

Volledig scherm Thierry Baudet (FvD) en Sjoerdsma (D66) botsen in het debat. © ANP In de Tweede Kamer wordt gewezen op de ‘lijntjes’ die Baudet zou hebben met de Russen. In april 2020 onthulde Zembla dat Baudet geld zou hebben ontvangen van de pro-Russische en anti-Oekraïense Vladimir Kornilov. De openlijke Poetin-aanhanger John Laughland is bovendien al jaren adviseur van FvD.

GroenLinks-leider Jesse Klaver stelde daarop voor dat Forum voor Democratie en de PVV worden ‘uitgesloten’ als er nog vertrouwelijke briefings, bijvoorbeeld door Defensie, worden gegeven. Ook pleitte hij voor een ‘breed onderzoek’ naar de banden van Nederlandse politieke partijen en Rusland.

Baudet zei ‘best te willen kijken’ naar ‘partijfinanciering’. ,,Maar zullen we dan ook even kijken naar de geldschieters van Oekraïne? Wie daar premier mocht worden? Zullen we ook eens kijken naar hoe Urgenda wordt gefinancierd door de Postcode Loterij? Naar de banden van GroenLinks met milieudefensie? Zullen we daar ook eens naar kijken?”

Baudet stelde overigens nog wel voor om voormalig premier Jan Peter Balkenende naar Oekraïne te sturen als vredesstichter. ,,Is de oplossing Rusland op de knieën dwingen, zoals Napoleon probeerde? Wat is er op tegen dat Oekraïne neutraal wordt? Kan Nederland een vredesgezant naar Oekraine sturen? Bijvoorbeeld Jan-Peter Balkenende, om dat te bewerkstelligen.”