Baudet wacht schorsing voor een week, Tweede Kamer moet nog instemmen

Als de Tweede Kamer aanstaande dinsdag instemt, is Thierry Baudet (Forum voor Democratie) een week geschorst als Kamerlid. Het College van onderzoek integriteit stelt dat voor, omdat de FvD-leider weigert zijn nevenfuncties op te geven.

Daarnaast adviseert hetzelfde college - om dezelfde redenen - de FvD-Kamerleden van Gideon van Meijeren en Freek Jansen een berisping en een aanwijzing tot registratie te geven.

Baudet weigert al langere tijd nevenfuncties, extra inkomsten en giften te melden in het openbaar register voor Kamerleden. Ook Van Meijeren en Jansen doen dat niet. Zij vinden dat de Tweede Kamer hiermee niets van doen heeft, ondanks de richtlijnen die ervoor gelden. Dit is om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te voorkomen.

De Tweede Kamer stemt dinsdag over het voorstel van de commissie. Haalt dat een meerderheid, wat waarschijnlijk is, dan mag Baudet een week lang niet meedoen aan debatten. Hij mag wel stemmen.

De mogelijkheid tot schorsing bestaat pas sinds 2021, zegt hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak. Daarvoor was volgens hem alleen uitsluiting voor één dag mogelijk na ordeverstoring. Dat is vijf keer gebeurd, het laatst in 1950.

Het draait om de uitgeverij die Baudet er sinds 4 november 2021 naast zijn Kamerwerk op na houdt. Van Meijeren en Jansen zijn hiervan medebestuurders. Baudet verkoopt via dat bedrijf zijn eigen boeken, maar ook van anderen, waar hij (mogelijk) inkomsten uit geniet. De gedragsregels voor Kamerleden schrijven voor dat dit gemeld moet worden. Zelf claimt Baudet overigens dat een aantal van de door hem uitgebrachte boeken ‘bestellers’ zijn.

Het college concludeert dat Baudet, Van Meijeren en Jansen die gedragsregel hebben overtreden ‘door hun nevenfunctie als bestuurder bij Amsterdam Media Group bv niet te registreren in het nevenactiviteitenregister van de Tweede Kamer’. ,,Het College beveelt aan om de heer Baudet, naast de aanwijzing tot registratie, de sancties van een berisping en een schorsing van zeven aaneengesloten kalenderdagen op te leggen, vanwege het niet registreren van zijn nevenfunctie.”

Medewerking

Saillant is nog dat Baudet, Jansen noch Van Meijeren hebben meegewerkt aan het onderzoek hiernaar. ,,Bij de beoordeling van de aanbeveling voor een passende sanctie is meegewogen dat de Kamerleden op geen enkele wijze hebben meegewerkt aan het onderzoek.”

Baudet was vanwege het niet melden van nevenfuncties al in maart berispt door het college. ,,In deze recidive ziet het College grond voor de aanbeveling voor het opleggen van een zwaardere sanctie dan aan de heren Jansen en van Meijeren.”

Het College schrijft nog dat het ‘niet heeft kunnen vaststellen of de Kamerleden neveninkomsten (hebben) ontvangen en kan daardoor niet vaststellen of de Kamerleden de verplichting om neveninkomsten te registreren hebben overtreden’. ,,Het College heeft over dit onderdeel van de klacht geen oordeel.”

Of en hoeveel inkomsten de drie hebben ontvangen uit de bv is onduidelijk. Er zijn nog geen financiële jaarstukken geregistreerd.

