Baudet verwijt partijgenoten 'ondoordacht geklooi'

De afgelopen dagen keerden zo’n tien tot twintig partijgenoten zich tegen de leider van Forum van Democratie. Inzet was hoe en hoe snel de partij provinciaal actief moest worden. Een grote groep leden had daarvoor al een strategie opgesteld, maar Baudet ging volgens hen op de rem staan op aanwijzing van mede-partijbestuurslid Henk Otten.



Dat leidde tot een breuk met Robert de Haze Winkelman en zijn vrouw Betty Jo Wevers, die door Baudet geroyeerd worden. In reactie eisten drie andere leden uitleg en een andere partijkoers, maar in de nu uitgelekte e-mail van Baudet aan hen laat de partijvoorzitter en Kamerlid daar niets van te willen weten.

Ideeën en eisen

,,Er komt geen gesprek met jullie over jullie 'ideeën' en 'eisen'. De belangen die spelen zijn daarvoor veel te groot en de agenda die wij hebben is daarvoor veel te belangrijk.’’



De e-mail werd afgelopen nacht verstuurd. Enkele uren daarna stapte een ander prominent lid van Forum voor Democratie haar lidmaatschap op. Militair Susan Teunissen stond bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar nog op plaats drie van de lijst van de partij.

Ophef

De partij kwam daarop met een felle reactie. Volgens FvD is ‘in de media ophef gecreëerd over onrust’ binnen de partij. ,,Een beperkt aantal van tien tot maximaal twintig van de 23.000 leden heeft onvrede geuit over de partij-organisatie, en journalisten sprongen daar bovenop. Geen van deze leden vervult op dit moment een rol van betekenis binnen de partijorganisatie van FvD.’’



Ook waarschuwt Baudet : ,,Hoe langer deze gekkigheid voortduurt, hoe groter de schade voor FVD wordt.’’

Nieuwe onrust