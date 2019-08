Baudet: vertrek senatoren is weinig sjiek, maar ligt niet aan de koers

Volgens Otten sluiten de senatoren Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries zich bij hem aan omdat zij zich net als hij niet kunnen vinden in de koers van Baudet. De partijleider zegt echter te gissen naar hun redenen: de twee hebben zich volgens hem nog niet gemeld bij Forum. ,,Het is moeilijk te begrijpen wat Rookmaker en De Vries beweegt”, aldus Baudet. Als zij inderdaad hun zetel meenemen naar de fractie van Otten dan is dat volgens hem ‘tegen de geest’ van Forum. ,,We zijn deze partij nooit begonnen vanwege de baantjes. Het is heel weinig sjiek om je zetel mee te nemen.”

Boreaal

Aan de koers kan het volgens Baudet niet liggen: ,,De speech waar Otten zoveel bombarie over maakt is bijna identiek aan de speech die ik in 2017 hield. Ook toen gebruikte ik het woord boreaal al. Het is echt een verzonnen verhaal dat Otten gebruikt om de aandacht af te leiden van de financiële malversaties die tot zijn royement hebben geleid. Ik heb ook nog heel weinig standpunten van Otten gehoord die afwijken van de onze. Die zogenaamde richtingenstrijd is er gewoon bijgesleept als camouflage.”

De Forum-leider zegt dat er de afgelopen weken uitgebreide gesprekken zijn gevoerd met het duo. Fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Cliteur had tot vorige week contact met voormalig fractievoorlichter De Vries. En Europarlementariër Derk Jan Eppink sprak tot en met afgelopen zondag nog met Rookmaker, die eerder al liet weten te twijfelen of ze bij Forum zou blijven. Baudet: ,,Afgaand op die gesprekken hadden we geen zicht op een vertrek.”

Discussie

Baudet houdt vol dat vol dat de koers van Forum niet is veranderd en dat er binnen de partij ‘alle ruimte’ is voor discussie en meningsverschillen. Zo verkondigen Forum-prominenten als Annabel Nanninga, Paul Cliteur en Derk Jan Eppink regelmatig afwijkende standpunten en is daar ook ruimte voor, aldus Baudet. ,,Er is altijd discussie geweest in onze partij en ik hoop ook dat dat zo blijft.”