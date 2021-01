Baudet ‘onthutst’ over vertrek Hiddema: ‘Ons coronastandpunt was altijd hetzelfde’

Juist vanochtend liet Hiddema weten dat juist de koers van de partij over corona hem te ver ging. Baudets campagne op dat front noemt hij ‘vanuit een welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid’. ,,Wij zijn geen FvD’ers geworden vanwege onze kennis van een pandemie.”



Hiddema merkt nog op dat hij collega-FvD’er Wybren van Haga niet ‘met applaus’ wil ‘bejegenen’. ,,Die beweert dat Rutte met behulp van dit virus het land in een dwangstaat wil veranderen. Zoiets vind ik populistisch”, aldus Hiddema.



Baudet zegt dat die reden hem heeft ‘onthutst’, ook de ‘manier waarop’. Hiddema stuurde hem een appje vannacht over zijn besluit. Hij noemt dat ‘lastig te volgen’.



Baudet: ,,Ons Corona-standpunt is al maanden hetzelfde. We wijzen voortdurend op de feiten: enerzijds het - gelukkig - veel minder schadelijk blijken van het virus, anderzijds de extreme economische, sociale, democratische en rechtsstatelijke schade van de maatregelen (die in veel gevallen bovendien volkomen contraproductief zijn). Ook Theo zelf sprak in de Kamer snoeiharde woorden tegen de ‘1.5-meter-samenleving’ en de Spoedwet. Dus van inhoudelijk verschil van inzicht is bij mijn beste weten echt geen sprake.”