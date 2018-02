Baudet onder vuur om vriendjespolitiek

Van 'LPF-achtige' toestanden moest Thierry Baudet niets hebben. Toch stevent de voorman van FvD af op het grootste interne conflict sinds de oprichting van zijn partij.

Nadat begin van deze week het kritische echtpaar Robert de Haze Winkelman en zijn vrouw Betty-Jo werden geroyeerd als leden na ruzie, laten steeds meer FvD’ers kritiek klinken.

Ondernemer Kees Eldering is één van hen en staat er niet van te kijken. ,,De partij wordt nu gerund door een klein groepje. Van interne democratie is geen sprake'', zegt hij. Eldering was kandidaat-Kamerlid, maar inmiddels twee maanden ex-lid door z’n onvrede. ,,Mensen die het beste met de partij voor hebben, pikken het gewoon niet meer.''

Met gevoel voor ironie spreekt hij van het ‘bestuurskartel’, wijzend op Baudets stokpaardje. Hij uit steeds kritiek op het ‘kartel’ van gevestigde politieke partijen.

Stammenstrijd

Want de stammenstrijd binnen Forum is vooral dát: bonje over hoe - en vooral hoe snel - de partij in de provincie moet groeien. Drie FvD’ers die op de kandidatenlijst stonden voor de vorige verkiezingen openbaarden in reactie op het royement hun brief hierover aan het bestuur.

Want was de groep leden aanvankelijk enthousiast over de scouting van talenten en uitbreidingsplannen van FvD, in december werden de ‘provinciale teams’ destijds ‘volkomen onverwachts’ opgeheven tijdens een bijeenkomst in Leusden. ,,Al het werk dat belangeloos is gedaan, is in de prullenbak verdwenen.'' Zij vrezen sindsdien een ‘opgelegd keurslijf’ met een ‘angstcultuur’.

Zelfde klachten zijn te horen over wat er op het eerste congres van de partij in november gebeurde, in de Amsterdamse RAI. Baudet werd er tot partijvoorzitter gekozen, mede omdat eigenlijke kandidaat Paul Frentrop zich plots zonder reden had teruggetrokken. Later verklaarde hij dat ‘er een verschil van mening was over het beleid’. ,,Niemand stelde daar verder vragen over. Het was een applausmachine in de zaal. De euforie van zo’n groot congres maakte iedereen blind dat de interne democratie nog voor die op gang was gekomen, al de nek werd omgedraaid'', aldus een aanwezige.

Vertrouwelingen

Bovendien bleef het bestuur – tegen de zin van enkele leden – beperkt tot drie vertrouwelingen van Baudet.

,,Het oude clubje van de denktank'', concludeert het geroyeerde lid De Haze Winkelman nu met spijt.

Dat ‘kleine kringetje’ rond Baudet zou alle macht naar zich hebben toegetrokken, zeggen ingewijden. Vooral penningmeester Henk Otten wordt – ook in de brief –

op de korrel genomen. Er werd zelfs om zijn vertrek gevraagd. Hij zou provinciale uitbreiding van Forum hebben tegengehouden omdat lokalen de FVD ‘kaapten’. Daarop zou het hele project zijn stilgezet.

Eldering herkent de kritiek op Otten. Zelf werkte hij aan de Facebookcampagne voor Forum, maar hij moest zich schikken naar Ottens wensen. ,,Ik zou Henk zo op mijn salesafdeling willen. Het is een pitbull. Maar zijn intimiderende manier van omgaan met mensen werkt niet binnen een democratische partij.''

De Haze Winkelman hoopt ‘van harte’ dat Baudet nog bijdraait. ,,Want nu maakt men onder dreiging van royement kritische denkers monddood. Zo blijft een klein kringetje over van getrouwen die elkaar een baantje gunnen. Een baantjescarrousel eigenlijk.''

Via RTL Nieuws klonk soortgelijke kritiek van Roel Mooijekind, voorheen Kamerlid-kandidaat en partijmedewerker. ,,Het partijbestuur wil totale controle, het is de ver-PVV-isering van de partij. Ze bouwen zelf een partijkartel. De leden zijn niet meer dan donateurs van de Facebookpagina van de heer Baudet.''

Dat de kritiek lange tijd binnenskamers bleef, komt doordat zelfs de critici nog steeds achter Baudet staan. Vraag is wel of dat zo blijft. In een verklaring sprak Baudet van het ‘rancuneuze gestook’ door De Haze Winkelman. Ook staat de positie van Otten ‘niet ter discussie’.