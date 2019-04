Baudet: niks aan de hand bij Forum

Volgens Baudet is de ene persoon nou eenmaal wat praktischer ingesteld, de ander wat filosofischer. ,,Dat is ook prima. We zijn een democratische partij, we hebben heel veel gezichten.” Volgens de voorman van Forum luistert hij altijd naar andere meningen. ,,Maar ik kies er voor om op bepaalde momenten vergezichten te schetsen en ik denk ook dat dat een enorme aantrekkingskracht heeft op mensen in Nederland.”



De leider van Forum is totaal niet bang voor een richtingenstrijd of LPF-perikelen. ,,Welnee.”