Baudet is herrezen, maar zijn partij is volledig gesloopt

Onenigheid binnen FvD over aanpak jongeren­tak: van ‘uitstekend optreden’ tot ‘too little, too late’

22 november Forum voor Democratie-senator en raadslid Annabel Nanninga wil een volledige sanering van de jongerentak van haar partij. Zij noemt de reactie van de JFvD op de onthulling dat in appgroepen van de jongerenafdeling antisemitische en homofobe berichten worden gedeeld ‘too little, too late’. Partijleider Thierry Baudet vond het juist een ‘uitstekend optreden’. Verschillende partijprominenten scharen zich via Twitter echter achter Nanninga.