Baudet fel na ‘wappiekritiek’ van De Jonge: ‘Ze zitten in bubbel van gekte, hysterie waar ze niet uit kunnen’

In een interview met deze nieuwssite stelde De Jonge gisteren dat Forum voor Democratie ‘alle maatregelen betwist’, het vaccin verdacht maakt en zo de volksgezondheid ondermijnt: ,,Dat je zo’n viruswappie op Twitter tegenkomt is tot daaraantoe, maar nu hoor je die geluiden ook in de Tweede Kamer en daar maak ik me echt zorgen over”, zei de demissionair minister in een interview dat hij samen met RIVM-directeur Van Dissel gaf.