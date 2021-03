Baudet één van de grote winnaars: corona relativeren lijkt aan te slaan

De acht zetels in de Kamer, zoals voorspeld door de exitpoll, zouden genoeg zijn om ook de omstreden voorzitter van de jongerentak van de partij, Freek Jansen, een zetel te verschaffen in de Tweede Kamer. Jansen is al vier jaar de vertrouweling van Baudet en fungeert als zijn rechterhand.



Hij zou bijvoorbeeld geregeld hebben dat partijleider Baudet een ontmoeting had met de Amerikaanse white supremacist Jared Taylor en de extreemrechtse organisatie Erkenbrand. Jansen is ook de voorzitter van de JFvD, die al twee keer in opspraak raakte nadat in appgroepen van de club rechtsextremistische en antisemitische berichten werden gedeeld. Annabel Nanninga keerde daarna Forum voor Democratie de rug toe.