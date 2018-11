Basisschoolleerlingen leggen kabinet vuur aan schenen tijdens eerste Kindervragenuurtje

Het Kindervragenuur was vanmiddag gepland voorafgaand aan het ‘echte’ Vragenuur, waarin Kamerleden wekelijks zelf vragen over actuele gebeurtenissen aan bewindslieden kunnen stellen. De 150 leden van de Tweede Kamer stonden hun blauwe zetels daarvoor speciaal aan de kinderen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit Almere, Lisse, Middelburg, Enschede en Panningen.



Premier Mark Rutte en de ministers Arie Slob (Onderwijs), Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) waren voor het vragenuur aanwezig in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. ,,Dit is de eerste keer dat de bewindslieden enthousiast zijn dat ze tijdens een vragenuur in vak-K zitten”, grapte Kamervoorzitter Khadija Arib.



Rutte mocht als eerste antwoord geven op een vraag een leerling van basisschool Het Avontuur in Almere. Ruby Moll vroeg zich af waarom kinderen onder de 18 jaar niet mogen stemmen. ,,Wat een goede vraag. Zo begin je altijd, ook al vind je het een lastige vraag”, begon hij zijn antwoord met een knipoog. Daarna ging hij uitgebreid in op de vraag, en de vervolgvragen over het onderwerp. Hij ziet niets in jonger stemmen. ,,Invloed kun je op zoveel andere manieren hebben.” Als voorbeeld gaf hij jongerenorganisaties van politieke partijen of een leerlingenraad op school. Rutte beloofde wel dat hij het onderwerp nog in de ministerraad zal bespreken.



De andere vragen gingen over sporten op scholen, de pleegzorg, het klimaat, en het salaris van mensen op vmbo-niveau.



,,Met het Kindervragenuur willen we jongeren heel letterlijk betrekken bij ons werk’', aldus Kamervoorzitter Khadija Arib eerder. ,,Ook al mogen zij nog niet stemmen, in de Kamer vertegenwoordigen we ook hún stem.’' D66-Kamerlid Rens Raemakers kwam met het idee. Hij kreeg bijval van alle partijen behalve Forum voor Democratie.