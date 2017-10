Basisbeurs komt niet terug, studenten krijgen wel 1000 euro korting

Studenten betalen dit jaar 2.006 euro collegegeld om lessen te mogen volgen aan een hbo of universiteit. De formerende partijen willen dit bedrag voor eerstejaars halveren. Voor studenten aan de pabo geldt de korting op het collegegeld zelfs voor de eerste twee jaar. Daarmee wil het nieuwe kabinet schoolverlaters stimuleren om voor een lerarenopleiding te kiezen. De maatregel kost in totaal 180 miljoen euro.

Leenstelsel

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, die dinsdag hun regeerakkoord presenteren, houden vast aan het leenstelsel voor studenten dat in 2015 werd ingevoerd. Die keuze was geen uitgemaakte zaak. Zowel CDA als ChristenUnie bepleitte in het verkiezingsprogramma een terugkeer van de basisbeurs, al wilden de christendemocraten die alleen in de bachelorfase herinvoeren.

Verbetering onderwijskwaliteit

Om de basisbeurs weer in te voeren, is echter zo’n miljard euro nodig. Dat geld is aan de formatietafel niet gevonden. Bovendien wilden VVD en D66 vasthouden aan het sociale leenstelsel, dat zij samen met PvdA en GroenLinks door het parlement loodsten. Het geld dat door het nieuwe systeem van studiefinanciering wordt bespaard, wordt weer gestoken in het verbeteren van de onderwijskwaliteit door bijvoorbeeld kleinere klassen en beter geschoolde docenten. Die investering wilde niemand ongedaan maken. Het is niet duidelijk of de 180 miljoen euro die deze maatregel kost, ook betaald wordt uit deze investeringspot.