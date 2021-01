Avondklok mogelijk van 20.30 tot 4.30 uur, start vrijdag

Ook wordt het advies voor visite thuis aangescherpt: mensen zouden dan niet twee, maar nog maar één bezoeker moeten ontvangen. Daarnaast gaat het kabinet strengere eisen stellen aan mensen die naar ons land reizen. Zij moeten nu al een negatieve testuitslag tonen voor vertrek, maar moeten straks ook nog een sneltest doen. Bovendien kan de overheid waarschijnlijk straks dwangsommen of boetes opleggen aan mensen die niet in quarantaine gaan, wanneer zij of naasten zijn besmet.



De avondklok zelf is een ingrijpende maatregel, maar volgens het kabinet noodzakelijk. Volgens virologen heeft naar schatting nu ongeveer 10 procent van de besmette mensen de Britse variant. Dit percentage kan in februari oplopen tot boven de 50 procent, waardoor een derde golf in de zorg ontstaat.



Dus moeten de contactmomenten, vooral tussen jongeren, verder worden teruggebracht. Alleen mensen met een vitaal beroep mogen tijdens de spertijd op straat komen. Wel mogen mensen hun huisdier uitlaten. Gisteravond lag er een voorstel op tafel voor een avondklok van 20.30 uur tot 04.30 uur, maar daarover was nog niet besloten. Overtreding van de regels levert een boete op van 95 euro, maar geen strafblad. De avondklok gaat op zijn vroegst vrijdag in.