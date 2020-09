Avond- en nachtklok op tafel als volgende stap coronacrisis

De maatregelen die premier Mark Rutte en De Jonge gisteren aankondigden, komen grotendeels overeen met het advies van het Outbreak Management Team (OMT). De experts uit die groep adviseerden echter ook nog enkele maatregelen, die vooralsnog niet worden doorgevoerd. Een avond- en nachtklok is er één van. Een andere is sluiting van de douche- en kleedgelegenheden bij sportfaciliteiten.

Eigen gedrag

‘We zitten onmiskenbaar in een tweede golf. De maatregelen die nu worden getroffen zullen in ieder geval drie weken gelden’, sluit De Jonge zijn brief af. ‘Welke maatregelen de komende tijd nog moeten worden genomen, hangt in sterke mate af van wat het effect is van de genomen maatregelen en van ons eigen gedrag. Hoe beter wij de basisregels naleven, hoe minder ingrijpende maatregelen we verder nog moeten treffen.’