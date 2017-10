Asscher ‘dolblij’ met nieuwe uitzendregels

Blij?

,,Dolblij! Er was heel veel verzet, en we zijn er toch uitgekomen!”



Midden- en Oost-Europa zitten al sinds 2004 bij de EU. Waarom zijn Nederlandse werknemers zó lang blootgesteld aan oneerlijke concurrentie?

,,Omdat misbruik werd gemaakt van de oude regels uit 1996. Die schreven een gelijk minimumloon voor, maar het verschil met de cao-lonen liep toch snel op tot een paar honderd euro per maand, en dat werd een businessmodel. Toen ik daar in 2013 over begon, kreeg ik te horen: 'je bent xenofoob'. De oude Europese Commissie die er toen nog zat, gaf absoluut geen sjoege. Dat is pas veranderd met de nieuwe.”



De afspraak is nu een maximale uitzendduur van twaalf plus zes maanden, de gemiddelde klus duurt vier. Door onbestaande of veel lagere pensioen- en andere sociale premies blijven Polen, Bulgaren en Roemenen substantieel goedkoper. Haalt dat niet heel veel glans af van het akkoord?

,,We hebben heel lang gesteggeld over de uitzendduur. Die was onbeperkt en gaat nu naar maximaal achttien maanden. Maar het belangrijkste is dat gedetacheerde werknemers vanaf dag één hetzelfde salaris verdienen, inclusief vakantietoeslagen, dertiende maand en andere rimram. Daar zit de winst. Ik ben akkoord dat er door de sociale premies nog steeds een loonverschil blijft, dus de volgende stap moet zijn: ook dat gelijktrekken.”