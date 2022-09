Asieldebat: Linkse oppositie wil uitstel gezinshereniging ‘vandaag nog’ van tafel

volg liveDe linkse oppositie wil dat het uitstel van gezinshereniging voor asielzoekers, een van de maatregelen die het kabinet vorige maand aankondigde in de asieldeal, vandaag nog van tafel gaat. Het uitstel is volgens hen juridisch niet houdbaar. Ook ambtenaren vinden de maatregel ‘kwetsbaar’.

Uit ambtelijke adviezen, die staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) gisteravond naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt de twijfel over de maatregel. Om de instroom van asielzoekers te drukken, wil het kabinet dat mensen die een verblijfsvergunning krijgen hun gezin pas naar Nederland mogen halen als zij een huis hebben. Als ze na vijftien maanden nog altijd in een asielzoekerscentrum (azc) wonen, mag hun gezin alsnog naar Nederland komen. De juridische houdbaarheid van dit plan, schreven ambtenaren in augustus aan de staatssecretaris, ‘is geen zekerheid’.

,,Alle experts zijn duidelijk: dit is niet houdbaar”, zei GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger in het debat over de asieldeal, waar de Kamer de hele dag en avond voor heeft uitgetrokken. ,,Deze maatregel moet vandaag nog van tafel”, vindt PvdA’er Piri. Zij vreest dat het zal leiden tot grote dwangsommen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst als een rechter het kabinet terugfluit.

Spoedadvies

De twee partijen willen dat Van der Burg een spoedadvies vraagt aan de Raad van State. Als het kabinet ‘willens en wetens een loopje neemt met de rechtstaat’, aldus Piri, dan draagt dat volgens Kröger bij aan ‘het verder ondermijnen van het vertrouwen in de politiek’.



PvdA en GroenLinks namen coalitiepartij CDA ook op de korrel. Ze wilden van Kamerlid René Peters weten hoe stevig hij de juridische onderbouwing van de maatregel vindt. Die zei ‘geen jurist te zijn'. ,,De staatssecretaris zegt dat het kan, en het zal wel moeten. We hebben een enorm urgent probleem.”

Hij wilde zich niet aansluiten bij het verzoek om een advies van de Raad van State. ,,Ik wil geen uitstel van de plannen.” D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt zei het verzoek wel te begrijpen, al stelde ze de juristen van het ministerie ‘vanzelfsprekend te vertrouwen’. ,,Maar het is heel lelijk om mensen die op de vlucht zijn de dupe te laten worden van onze puinhoop.”

Compromis

Denk-fractieleider Farid Azarkan noemde de eind vorige maand gesloten asieldeal ‘een vies compromis’. ,,Dit gaat om mensen, die dienen we gewoon menswaardig op te vangen.” Ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk verwijt het Van der Burg dat hij ‘zo lang mogelijk kinderen en ouders gescheiden wil houden’. Volgens Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek kiest het kabinet voor een illegale maatregel. ,,Het is alsof het kabinet een weg inrijdt met een bord ‘pas op: doodlopende weg', maar daar dan pas over 100 meter achterkomt.”

De rechtse partijen in de Kamer vinden de deal juist niet ver genoeg gaan. Zij pleiten voor een asielstop. Zowel de staatssecretaris als premier Mark Rutte zei eerder al dat dit vanwege Europese regels niet kan. De deal is volgens de PVV en JA21 juist ‘een aanzuigende werking’. PVV’er Gidi Markuszower stelt een hard beleid voor. ,,Zet ze vast in gevangenissen, zet ze uit als ze ernstige delicten hebben gepleegd, sluit de grenzen en maak illegaliteit strafbaar.” Kamerlid Nilüfer Gündogan noemde dat ‘puur populisme’. ,,Wat u zegt, kan niet.”

Met de asieldeal, die 26 augustus werd gesloten, hoopt het kabinet de vastlopende opvang in met name Ter Apel te verbeteren. Daar slapen al vele maanden asielzoekers met regelmaat buiten het hek. Door de grote toestroom is er binnen geen ruimte. Reguliere azc’s zitten eveneens vol, omdat mensen met een verblijfsvergunning door krapte op de woningmarkt geen huis toegewezen krijgen. Het kabinet heeft afspraken gemaakt die zorgen voor meer noodopvangplekken, er komt een wet die weigerachtige gemeenten kan dwingen tot asielopvang en er worden met spoed flexwoningen gebouwd voor statushouders.

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) tijdens een debat over de vorige maand gesloten asieldeal. De Tweede Kamer heeft daarvoor de hele dag en avond uitgetrokken. © ANP/Sem van der Wal