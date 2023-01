Asieldeal wéér onder vuur van rechter: uitspraak hekelt nu ook ander onderdeel van het akkoord

De asieldeal van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie komt verder onder druk te staan. Door een uitspraak in een rechtszaak van een asielzoeker vrijdag, is door de rechter opnieuw een belangrijk aspect van de deal bekritiseerd.

De zaak draait om een asielzoeker van Turkse komaf, die verlenging van diens verblijfsvergunning had gevraagd en duidelijkheid wil of verblijf er nu wel of niet inzit.

In de asieldeal tussen de coalitiepartijen is echter overeengekomen dat de termijnen waarin over verlenging of afwijzing besloten moet worden tijdelijk worden opgerekt. In sommige gevallen van zes naar negen maanden, of zelfs van zes tot vijftien maanden in bepaalde zaken. Het kabinet wilde dus langer doen over het besluit om een verblijfsvergunning te verlengen, maar daar steekt de rechter nu voor het eerst een stokje voor.

In de rechtszaak zette de advocaat namens de regering uiteen dat het niet anders kan: er zijn simpelweg te weinig mensen bij de immigratiedienst IND om aanvragen te beoordelen.

Maar daar gaat de rechtbank Amsterdam niet in mee. Volgens de rechter is de stijging in het aantal aanvragen, bijvoorbeeld door de komst van Afghanen of Oekraïners, niet ineens ontstaan. Volgens de rechter was het mogelijk geweest meer mensen bij de IND aan te stellen om dit op te vangen. Bovendien, vindt de rechter, is het aantal mensen dat bij de IND werkt sneller gestegen sinds 2017 dan het aantal asielzaken steeg.

De zaak is er slechts één, maar kan wel een precedent scheppen in andere rechtszaken.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het brengt het kabinet verder in het nauw, omdat in andere rechtszaken ook al een streep ging door delen van de asieldeal. Zo oordeelde de rechter eind vorig jaar dat de gezinnen van twee Turkse asielzoekers direct naar Nederland mogen komen, ondanks bezwaren van de regering. Dat ging om zogeheten nareis: een gezinslid dat hier al is en een status heeft gekregen, heeft recht op gezinshereniging. De asieldeal zette dat op ‘pauze’ door te eisen dat het gezinslid met een asielvergunning eerst een woning moest hebben, maar daar maakte de Raad van State korte metten mee.

In nog eens vier andere rechtszaken maakten rechters gehakt van die kabinetsmaatregel: het zou tegen zeker vijf wetten en verdragen ingaan, waaronder de Vreemdelingenwet en het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hoger beroep

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) ging tegen al die uitspraken in hoger beroep bij de Raad van State. Dat hoger beroep dient donderdag. Tot dat moment lijkt het kabinet, net als de coalitiepartijen, af te wachten of hun deal standhoudt. Als dat niet zo is, dan ontstaat weer politieke spanning, omdat VVD en CDA de instroom simpelweg te hoog vinden.

Toevallig vindt over dat vraagstuk vandaag ook beraad plaats door de top van het kabinet. Premier en VVD-leider Mark Rutte, D66-voorvrouw Sigrid Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra zijn daarvoor bijeen vandaag.

VluchtelingenWerk Nederland vindt de uitspraak ‘heel terecht’. ,,Wij zijn op dit aspect van de deal meteen heel kritisch geweest. Het argument van het kabinet dat er geen capaciteit is bij de IND gaat eigenlijk niet op: uit Afghanistan gaat het om een relatief kleine groep, zo’n 3000 mensen. En de Oekraïners vallen onder een heel ander regime. Het is niet te verkopen dat mensen heel lang moeten wachten voordat ze helderheid krijgen.”

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: