Arib verbiedt Kamervoorzitter Bergkamp om afscheidstoespraak te houden

,,Mevrouw Arib heeft laten weten dat zij geen afscheid wil nemen in deze Kamer. Dat heb ik te respecteren’’, aldus Bergkamp, die liet weten dat Arib vanaf 4 november geen Tweede Kamerlid meer is.

Ervaren Kamerleden stonden op om gehoor te geven aan hun ongemak over het vertrek van een collega die 24 jaar Kamerlid is geweest. ,,Het zou mij enorm deugd doen als er toch een manier wordt gevonden voor een afscheid", zei SP-Kamerlid Renske Leijten. Haar collega Pieter Omtzigt memoreerde eveneens de lange staat van dienst van Arib en het feit dat de Kamer haar tot twee keer toe als voorzitter koos. ,,Het valt me zwaar dat ze met stille trom afscheid moet nemen", zei hij.

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken liet zich niet onbetuigd: ,,We gaan Khadija enorm missen. Ze voelt zich niet prettig vandaag afscheid te nemen. Uiteraard gaan we nog een afscheid hebben, op een manier die zij wenst, die bij haar past en op een moment dat zij dat wil.”

Volledig scherm Khadija Arib en Vera Bergkamp ten tijde van de strijd om de stoel van de Kamervoorzitter. © ANP / ANP

Speech lag klaar

Er ligt volgens ingewijden een prachtige toespraak klaar voor Khadija Arib, maar die zal in schoonheid sterven. Want Arib heeft in een e-mail laten weten dat ze niet wil dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp een toespraak over haar 24-jarig Kamerlidmaatschap voordraagt. En zelf zal Arib haar oud-collega's niet toespreken via de voorzitter.

Dinsdag heeft Arib de Tweede Kamer de langverwachte mail van haar aangekondigde vertrek gestuurd. Nu ze onderwerp is van onderzoek vergaat haar de zin om de Kamervoorzitter mooie woorden te laten uitspreken over haar bijna kwart eeuw Tweede Kamer. In het afscheidsproces van de afgelopen weken is Arib ervan overtuigd geraakt dat ze de aankondiging van haar vertrek vandaag zeer sober wil.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Machtsmisbruik’

Het is een totaal a-typische mail, want na vierentwintig jaar zou haar afscheid als Kamerlid een mooi moment zijn geweest voor loftuitingen en bedankjes. Dikwijls wordt met humor gespeecht, bloemen uitgereikt en gezoend. Maar onbegrijpelijk is het niet. Mooi weer spelen terwijl er een onderzoek is ingesteld door het presidium na vier keer vergaderen naar vermeend ‘machtsmisbruik’ en ‘schrikbewind’ zou eigenaardig zijn.

De dag dat dit onderzoek naar Arib bekend werd via NRC Handelsblad, sprak zij van ‘een dolkstoot in mijn rug’ en een ‘politieke afrekening’. Hoogst opmerkelijk was dat de ambtelijke top verklaarde zich te herkennen in de klachten die werden geuit over Arib.

Geruchten waren er al langer over Arib, maar die leidden nooit tot iets. De reden dat het nieuw leven werd ingeblazen, was dat Arib voorzitter werd van de parlementaire enquêtecommissie naar het coronabeleid. Daar zouden ambtenaren, zo vreesde een anonieme briefschrijver, weer worden blootgesteld aan Arib en haar veronderstelde grillen.

Bergkamp moet zich verantwoorden

Hoe het ook zij, Kamervoorzitter Bergkamp zal opgelucht zijn dat Arib daadwerkelijk vertrekt. Maar daarmee zijn de problemen voor haar niet opgelost. Aan het einde van de middag wordt in de zogenaamde commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer het onderzoek naar Arib besproken. Een aantal leden van de commissie plaatst daar grote vraagtekens bij. Onder hen zijn Pieter Omtzigt, SP-Kamerlid Renske Leijten en Nicky Pouw-Verweij van JA21.

Nu gaat ook de Kiesraad aan het werk, die een aantal plichtmatige telefoontjes moet plegen om een vervanger voor Arib op te roepen. Allereerst met Lilianne Ploumen, Gijs van Dijk en Kirsten van den Hul, die op de lijst staan, maar vrijwel zeker nemen die de zetel van Arib niet in. De nummer 13, het Groningse gemeenteraadslid Julian Bushoff, lijkt dat wel te gaan doen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: