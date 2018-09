Ankie Broekers zwaait af als voorzitter Eerste Kamer

De 71-jarige juriste had zelf wel door gewild, ,,omdat er net een nieuwe griffier is die zich nog moet inwerken en vanwege de verhuizing" van het parlement die aanstaande is. De vertrekkend voorzitter maakt zich zorgen over het teruglopend aantal juristen in de Senaat. ,,Partijen moeten ervoor zorgen dat ze een paar goede juristen in huis hebben, zij kunnen het beste de wetgeving controleren, want zij zijn daar het beste in getraind."