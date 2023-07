Als het kabinet op het randje van de afgrond staat, opent Rutte zijn rijkgevulde trukendoos

profielPremier Mark Rutte riskeert een val van zijn kabinet over asiel. Dat kan menens zijn, omdat zijn statuur als VVD-leider in gevaar is. Maar sluit ook zeker niet uit dat het tactiek is. Een kijkje in de trukendoos van Rutte, die vol zit met onderhandelingstactieken, voor zowel het behoud van macht of het uitoefenen ervan.