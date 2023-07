Als alle ministers zijn ingelicht over de val van het kabinet, deelt Rutte jolig schouderklopjes uit

ReconstructieNegen maanden lang onderhandelde het kabinet over migratie. Het was trekken aan een paard dat al snel dood bleek. Een reconstructie: over grappen in een appgroep, puzzelen in een Amsterdams restaurant en juristen die het reglement van de ministerraad uitpluizen. En hoe demissionair premier Rutte na afloop de stemming erin probeert te krijgen. Maar dan is het al te laat.