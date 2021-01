Alptekin groeide op met tramschutter: ‘Er lopen daar nog steeds mensen rond die knettergek zijn’

Knettergek was-ie, ook toen al. Hoe klein de jonge Alptekin Akdogan ook was, één ding wist-ie zeker: voor Gökmen Tanis moest je oppassen. ,,We zijn leeftijdgenoten’’, zo blikt Akdogan terug op zijn jeugd in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Een jeugd waarin hij op straat speelde met de man die later de bloedige tramaanslag op het 24 Oktoberplein zou plegen. ,,Je portemonnee moest je niet bij Gökmen in het zicht houden, anders was-ie weg. Later was hij de eerste die aan de drank en de drugs ging. Een blinde kon zien dat hij dringend hulp nodig had. Onbegrijpelijk dat destijds alle signalen over die ontspoorde jongen niet zijn opgepakt. Zo zie je hoe belangrijk het is om als overheid in de haarvaten van de wijk te zitten.’’