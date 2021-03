Alles wat mis kan gaan, gaat ook mis bij Team CDA

LIVE | Stemmen per post komt op gang, voorstel­len van zeven partijen ‘strijdig met rechtstaat’

17:28 Ondanks de handreiking van PVV-leider Geert Wilders aan VVD-voorman Mark Rutte, wil de demissionair premier geen kabinet vormen met de PVV. Rutte herhaalde die boodschap vanmorgen opnieuw. Samenwerking is uitgesloten. En zeker zeven partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen doen in hun programma’s voorstellen die regelrecht in strijd zijn met de rechtstaat, concludeert een commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten. Mis niks van het laatste nieuws in aanloop naar 15, 16 en 17 maart met ons verkiezingsblog.