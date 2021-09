Alleen naar de nachtclub na vaccinatie? Kabinet wil ‘Duitse model’ wel met Kamer bespreken

CORONAPASHet kabinet zet de deur op een kier voor ‘het Berlijnse model’, waarbij alleen gevaccineerden (of van corona genezen) personen welkom zijn in bijvoorbeeld het nachtleven. Ongevaccineerden lopen na een negatieve sneltest nog twee keer zoveel kans het virus te dragen, het kabinet wil daarom met de Kamer in gesprek over de striktere coronapas bij de volgende versoepelronde. ‘Het is een complexe afweging’.

Volgens de nieuwe spelregels krijg je vanaf 25 september een qr-code na volledige vaccinatie, met een herstelbewijs of na een negatieve test. Maar de virologen van het OMT stellen dat iemand die niet immuun is na vaccinatie of infectie ook na een negatieve test nog altijd ‘twee keer zo groot’ is dat hij het virus draagt.

Bij een volgende versoepeling zou de coronapas in riskante omgevingen - zoals nachthoreca - volgens een verzwaard regime toegepast kunnen worden, stelt het OMT. Dat kan door de geldigheidsduur van de negatieve test te bekorten, of door alleen nog volledig ingeënte gasten toe te laten, meldt het demissionaire kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

,,Uit berekeningen van fieldlabs blijkt dat de kans dat iemand in het ziekenhuis terechtkomt door covid het kleinst is bij evenementen waar alleen gevaccineerde personen (of mensen immuun na doorgemaakte infectie zijn”, schrijft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA).

Luister hier onze podcast Politiek Dichtbij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het OMT realiseert zich dat dit een ‘complexe afweging’ is. ,,Ook wetgeving biedt nu geen ruimte”, schrijft De Jonge. ,,Het kabinet zal hierover eerst de Kamer horen alvorens stappen te overwegen”, formuleert de bewindsman omzichtig. De coronapas verdeelt het parlement, diverse partijen menen dat de qr-code (ook met test-optie) voor een tweedeling zorgt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Morgen is het Tweede Kamerdebat over de coronaregels. D66-Kamerlid Jan Paternotte is voorstander van deze opzet, vooral omdat het dan iets mogelijk maakt dat nu onmogelijk is: bezoek van nachthoreca. In veel Duitse steden gaan clubs, bars en bioscopen weer open voor mensen die of genezen zijn, of gevaccineerd, het zogenoemde 2G-model.

,,Het lijkt me redelijk als je iets kunt versoepelen wat anders dicht moet blijven”, zegt Paternotte. ,,In Duitsland gebeurt het, daar krijgen mensen in nachtclubs toegang na volledige vaccinatie of doorgemaakte infectie. Ik krijg ook berichten van mensen in de grensstreek die zeggen: ik ga al weken op stap in Duitsland. Ik wil dat het kabinet dat hier ook mogelijk maakt.”

Het schrappen van de 1,5 meterregel per 25 september heeft een prijs: de coronapas wordt vrijwel overal verplicht, van koffietent om de hoek tot een concert in Ahoy. De app gaat ‘op groen’ na volledige vaccinatie, een negatieve test of een herstelbewijs.

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. © ANP

Volledig scherm Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. © ANP

Bekijk hieronder onze video’s over de coronaprotesten: