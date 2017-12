Alle basisscholen in Nederland moeten een moestuin krijgen

De Groot dient zijn plan vandaag in bij het begrotingsdebat met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De minister heeft al toegezegd dat ze het plan gaat bespreken met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. In het regeerakkoord is door het kabinet 170 miljoen euro uitgetrokken voor maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederlanders gezonder gaan leven. Ook dit plan kan daarmee worden betaald.



Nederlandse kinderen eten niet gezond: minder dan 1 procent van hen eet de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente en minder dan 5 procent de aanbevolen twee stuks fruit per dag. Meer dan één op de tien kinderen tussen de 4 en 20 jaar heeft overgewicht en binnen die leeftijdsgroep heeft 3 procent ernstig overgewicht, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.



,,Het is belangrijk dat kinderen kennis over gezonde en duurzame voeding met de paplepel krijgen ingegoten”, zegt De Groot. ,,Uit onderzoek blijkt dat kennis over eten het best beklijft bij een brede aanpak. Niet alleen educatie, ook aandacht voor gedrag. En concrete activiteiten, zoals schooltuinen, kooklessen en bezoekjes aan de boerderij.”