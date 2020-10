Alarm over corona in gevangenissen: volle cellen ‘onverantwoord’

Vandaag kwam aan het licht dat het politiecellencomplex aan de Hooghoudtstraat in Groningen voorlopig dicht moet. Vier medewerkers zijn positief getest op het coronavirus en een aantal is nog in afwachting van de testuitslag. Ruim veertig medewerkers die werkzaam zijn bij het Team Arrestantentaken zitten in quarantaine en de GGD is bezig met bron- en contactonderzoek. De arrestanten die in het cellencomplex zaten zijn woensdagavond overgebracht naar andere politiecellen. Om hoeveel mensen het gaat, kon een politiewoordvoerder vanmorgen niet zeggen. Hij voegt eraan toe dat er geen aanwijzingen zijn dat er arrestanten zijn besmet. Maar mochten ze klachten krijgen, dan worden ze net als de medewerkers getest, zegt hij.